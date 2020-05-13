В Сибири отметили 13 проектов благоустройства

Ряд сибирских проектов благоустройства территорий вошел в число лучших в стране в 2019 году. Итоги ежегодного конкурса подвели в министерстве строительства и ЖКХ России.

Перечень лучших практик благоустройства опубликован на сайте ведомства. Всего в перечне 132 объекта. Из них лишь 13 находятся в регионах Сибирского федерального округа.

Львиная доля отмеченных ведомством проектов – в Красноярском крае, где их семь. На втором месте по их количеству в Сибири оказалась Иркутская область. Речь идет о двух территориях в областном центре. Это бульвара Гагарин и ул. Урицкого.

Министерство также высоко оценило Шипуновский парк культуры и отдыха в Алтайском крае и бульвар Мартынова в Омске. Есть один такой объект и в Новосибирской области – территория вдоль проспекта Академика Сандахчиева в наукограде Кольцово. Наконец, в Томске отмечен Театральный сквер (на фото).

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» был сформирован в 2017 году. За годы реализации проекта в реестр включено 422 проекта.

Фото: официальный портал Томска