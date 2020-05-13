13 мая
Томск
погода +28 °C
73.43
 
€ 79.44
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Сибири отметили 13 проектов благоустройства

Главная Общество
Томск
14:44 13 Мая 2020
министерство, благоустройство, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ряд сибирских проектов благоустройства территорий вошел в число лучших в стране в 2019 году. Итоги ежегодного конкурса подвели в министерстве строительства и ЖКХ России.

Перечень лучших практик благоустройства опубликован на сайте ведомства. Всего в перечне 132 объекта. Из них лишь 13 находятся в регионах Сибирского федерального округа.

Львиная доля отмеченных ведомством проектов – в Красноярском крае, где их семь. На втором месте по их количеству в Сибири оказалась Иркутская область. Речь идет о двух территориях в областном центре. Это бульвара Гагарин и ул. Урицкого.

Министерство также высоко оценило Шипуновский парк культуры и отдыха в Алтайском крае и бульвар Мартынова в Омске. Есть один такой объект и в Новосибирской области – территория вдоль проспекта Академика Сандахчиева в наукограде Кольцово. Наконец, в Томске отмечен Театральный сквер (на фото).

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» был сформирован в 2017 году. За годы реализации проекта в реестр включено 422 проекта.

Фото: официальный портал Томска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Томичи могут выбрать территории для благоустройства

Томичи могут выбрать территории для благоустройства

12 Мая 2020 г.
На рейтинговое голосование выставлено 62 объекта
Новости Томска: В ботаническом саду ТГУ выведен новый сорт азалии «75 лет Победы»

В ботаническом саду ТГУ выведен новый сорт азалии «75 лет Победы»

9 Мая 2020 г.
В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ) выведен новый сорт азалии, который получил название «75 лет Победы»..
Новости Томска: Авиарейсы из Томска в Новокузнецк отменены до сентября

Авиарейсы из Томска в Новокузнецк отменены до сентября

7 Мая 2020 г.
Полеты приостановила авиакомпания «СиЛА»
Новости Томска: В квартиры томичей возвращают горячую воду

В квартиры томичей возвращают горячую воду

29 Апреля 2020 г.
В условиях режима самоизоляции график отключений решено скорректировать
Новости Томска: Опубликован график отключений горячей воды в Томске

Опубликован график отключений горячей воды в Томске

28 Апреля 2020 г.
Отопительный сезон уже завершен
Новости Томска: В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

27 Апреля 2020 г.
Тем, кто решит покинуть регион, необходимо предъявить документы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Два комплекса по переработке мусора планируется построить в томских селах

Два комплекса по переработке мусора планируется построить в томских селах

13 Мая 2020 г.
Общая мощность комплексов в Бакчаре и Мельниково - 30 тыс. тонн отходов в год
Новости Томска: В Томской области сожгли турбазу

В Томской области сожгли турбазу

8 Мая 2020 г.
На месте пожара обнаружены тела двух погибших сотрудников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19