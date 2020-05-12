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Томичи могут выбрать территории для благоустройства

Главная Общество
Томск
12:44 12 Мая 2020
благоустройство, голосование, парк
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске стартовало голосование по выбору объектов для благоустройства на 2021-2022 годы. Оно проходит в онлайн-формате.

Речь идет о благоустройстве территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021-2022 годы. Голосование организовано на официальном портале Томска.

Для отбора представлено 62 объекта. Значительная их часть – парки и скверы. В частности, предполагается обустроить пешеходную зону на набережной Томи от Сухоозерного до Заозерного переулка. В сквере Памяти жертв политических репрессий предложено демонтировать существующее покрытие дорожек и заменить его тротуарной плиткой. В сквере у Кухтеринского озера могут появиться пешеходная зона и садовые диваны.

Голосование носит рейтинговый характер (проголосовать можно за неограниченное количество вариантов). Оно продлится до 31 мая. Как отметили в мэрии Томска, в план благоустройства внесены и объекты, которые были отобраны ранее.

С 12 по 18 мая аналогичное голосование пройдет в ЗАТО Северск – городе томских атомщиков. Здесь участник голосования может выбрать пять из 10 предложенных вариантов.

Фото: официальный портал Томска

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