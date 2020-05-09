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В ботаническом саду ТГУ выведен новый сорт азалии «75 лет Победы»

Главная Общество
Томск
16:29 9 Мая 2020
университет, цветы, сады, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ) выведен новый сорт азалии, который получил название «75 лет Победы»..

Новый сорт азалии имеет торжественный вид – тёмно-фиолетовые цветки и яркий бордовый крап на верхних лепестках, напоминающий кому-то капли пролитой на войне крови, кому-то – языки пламени Вечного огня, кому-то – торжественный фейерверк, говорится в сообщении ТГУ

Название «75 лет Победы» сорту с сиреневыми цветками в СибБС дали неслучайно, так учёные ТГУ решили продолжить добрую традицию. В советское время селекционеры давали патриотичные названия некоторым сортам азалий с цветками разного оттенка сиреневого цвета, например, «Юрий Гагарин», «Героям Войны» – сорта, полученные известным селекционером Светланой Приходько из Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришка НАН Украины.

«Великая Отечественная война коснулась практически всех, и моя семья – не исключение, – рассказал автор нового сорта, директор Ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров. – На фронте были мой прадед по отцовской линии и дед по материнской линии. О том, где воевал прадед, я не знаю, а вот дед воевал на Воронежском фронте, а после его переименования – в составе 1-го Украинского фронта. Дед был связистом, прошёл половину Европы, прокладывал кабели на передовой. Он участвовал в Курской битве и в освобождении Праги. Пусть людей, которые постояли за наш народ, давно уже нет, но мы помним о том, что они для нас сделали, поэтому новый сорт получил такое название».

Фото с сайта ТГУ

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