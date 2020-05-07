Авиарейсы из Томска в Новокузнецк отменены до сентября

Авиакомпания «СиЛА» отменила полеты из Томска в Новокузнецк. В планах компании возобновить авиасообщение между городами в сентябре. Направление было для перевозчика новым – рейс включили в расписание полетов 7 января. Пассажиры летали из Томска в Новокузнецк по вторникам и четвергам, время в пути составляло 1 час.
При этом с самого начала полетной программы заполняемость рейсов была низкой. С введением режима самоизоляции, пассажиропоток резко снизился.
«Пока на летний период мы это авиасообщение между регионами отменили. Предварительно до сентября. Дальше будет видно, вполне возможно, что рейсы вернем после начала учебного года», - сообщили в авиакомпании.