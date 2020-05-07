Авиарейсы из Томска в Новокузнецк отменены до сентября

Авиакомпания «СиЛА» отменила полеты из Томска в Новокузнецк. В планах компании возобновить авиасообщение между городами в сентябре. Направление было для перевозчика новым – рейс включили в расписание полетов 7 января. Пассажиры летали из Томска в Новокузнецк по вторникам и четвергам, время в пути составляло 1 час.

При этом с самого начала полетной программы заполняемость рейсов была низкой. С введением режима самоизоляции, пассажиропоток резко снизился.