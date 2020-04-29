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В квартиры томичей возвращают горячую воду

Главная Общество
Томск
08:35 29 Апреля 2020
общество, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томские власти скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции. Накануне ресурсоснабжающие организации уже оставили часть домов в городе без воды. Под отключения попали многоэтажки на двадцати улицах, но губернатор Сергей Жвачкин потребовал изменить планы на текущий ремонт теплосетей.

После официального распоряжения мэра Томска Ивана Кляйна теплоэнергетики начали возвращать горячую воду в квартиры горожан.

«Основным моим требованием при проведении ремонтных работ на сетях было обеспечить комфортные условия в квартирах томичей и продолжить отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ. В условиях режима самоизоляции для горожан горячая вода - необходимое условие. Поручаю профильному департаменту принять исчерпывающий перечь мер для решения этой задачи», - заявил Кляйн.

Напомним, что отопительный сезон в Томске завершен, ресурсоснабжающие организации готовятся к масштабному ремонту на сетях – в порядок приведут 600 километров теплотрасс.

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