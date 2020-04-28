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Опубликован график отключений горячей воды в Томске

Главная Общество
Томск
09:00 28 Апреля 2020
общество, вода, отключение воды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Томска утвердила график отключений горячей воды. Отопительный сезон в городе завершен и теплоэнергетики приступают к текущему ремонту сетей. На сайте администрации опубликован план отключений горячего водоснабжения. Жителям рекомендуют вводить адрес своего дома в поисковике по ссылке, чтобы узнать, в какие даты они останутся без водоснабжения.

«Все жители Томска с понедельника (27 апреля) могут узнать график отключения горячей воды в их домах. Графики составлены и утверждены. В базе данных присутствуют все дома, подключенные к городским системам горячего водоснабжения», - сообщил руководитель департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Отметим, что на этот год в Томске запланирован ремонт 600 километров теплотрасс. Капитальную реконструкцию коммунальщики выполнят на 9 километрах теплосетей.

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