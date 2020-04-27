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В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Главная Общество
Томск
08:35 27 Апреля 2020
общество, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Томской области в понедельник, 27 апреля, начинают действовать ограничения на въезд и выезд. На трассах оборудованы спецпосты, где водителям придется предъявить сотрудникам полиции обоснования своей поездки.

В администрации сообщили, что это могут быть служебные задания или другие документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы региона, а также въезд на территорию.

«В соответствии с режимами повышенной готовности и полной самоизоляции, которые действуют в Томской области, движение автомобильным транспортом между регионами ограничено. С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение», - говорится в официальном сообщении администрации Томской области.

Отметим, что в регионе 67 заболевших коронавирусом. До 30 апреля действует режим самоизоляции, при котором жителям не рекомендуется покидать свои квартиры.

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