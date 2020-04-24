В Томской области пока нет плана быстро внедрить электронные пропуска

Томская область не планирует в ближайшее время вводить цифровые пропуска для передвижения граждан. Об этом заявил заместитель руководителя регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не настолько острая, чтобы оперативно вводить электронные пропуска. Мы изучаем этот вопрос», - цитирует чиновника официальный интернет-портал Томской области.

В Томской области к настоящему времени зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровело, 48 находятся на лечении.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее минкомсвязи РФ получило заявки от 21 региона на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Электронные пропуска действуют в Красноярске. О возможности их введения говорил и новосибирский губернатор Андрей Травников.

Фото: сайт министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ