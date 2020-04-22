Томский губернатор Сергей Жвачкин: «Заодно и природе дадим отдохнуть»

Томская область последней из регионов Западной Сибири отменила весеннюю охоту. Решение об этом принял губернатор Сергей Жвачкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее постановление глава региона подписал сегодня.

«Ввести ограничение охоты путем запрета любительской и спортивной охоты на пернатую дичь, серую ворону в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Томской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», - говорится в документе.

«Весеннюю охоту запретили практически все наши соседи: Кузбасс, Новосибирская, Омская, Тюменская области, Алтайский и Красноярский края. Разрешим мы – все сибиряки немедленно будут у нас, а то и москвичи подтянутся … Поэтому в мае мы, охотники, останемся дома и будем терпеливо ждать сентября. Заодно и природе дадим отдохнуть», - привел комментарий Сергея Жвачкина официальный интернет-портал администрации Томской области.

Томские власти отмечают, что весенняя охота отменена впервые за 60 лет. Охотники, успевшие купить путевки на весеннюю охоту, смогут воспользоваться ими осенью.

Как писали Sibnovosti.ru, отменить весеннюю охоту из-за распространения коронавирусной инфекции примерно месяц назад предложило федеральное министерство природных ресурсов и экологии. В Алтайском крае охоту запретили с 7 апреля. В Новосибирской области последовали рекомендации 11 апреля. В Красноярском крае с 9 мая сезон охоты будет открыт только для жителей северных территорий, где охота является неотъемлемой частью жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось о том, что этой весной власти Томской области разрешили охотникам отстрелить 944 медведя.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области