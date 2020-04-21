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В Томской области массовые мероприятия отложили до лета

Главная Общество
Томск
09:56 21 Апреля 2020
губернатор, режим, лето
Автор: Sibnovosti.ru
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Массовые мероприятия в Томской области отменены до 1 июня. Ранее они были запрещены до 1 мая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Губернатор Сергей Жвачкин внес изменения в свое распоряжение от 17 апреля, которое регламентирует правила самоизоляции. Они касаются всех развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий с очным присутствием граждан.

«Время для массовых мероприятий пока не пришло. Мы отложили проведение Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Должны перенести на более поздний срок и другие мероприятия. Только так мы снизим темпы распространения коронавирусной инфекции, сбережем здоровье людей», – пояснил глава региона.

Как отмечает официальный интернет-портал администрации Томской области, глава региона рекомендовал томским университетам продлить на тот же срок дистанционное обучение, и все шесть университетов Томска согласились это сделать.

В Томской области зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом. Четыре человека уже выздоровело.

Фото: официальный портал Томска

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