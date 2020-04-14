Томские таможенники оформили ввоз в Россию штамма коронавируса для исследований

Томская таможня зарегистрировала поставку из США в Россию штамма коронавируса. Компания импортировала его для проведения научных исследований, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23х0,6 мл и весили 88 граммов. Но в связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8 градусов Цельсия, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером частицы весили 4,5 кг», - уточнили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

По данным ведомства, поставка штамма в Московский регион осуществлена в рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, а также документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час.

В сообщении СТУ также отмечается, что Томская таможня в 2020 году оформила импорт латексных перчаток стоимостью около $100 тыс.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления