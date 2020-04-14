Самоизоляцию в Томской области продлили до конца апреля

В ряде регионов Сибири продлевают срок действия режима изоляции. Решение об этом приняло и руководство Томской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О продлении самоизоляции губернатор Томской области Сергей Жвачкин сказал в своем очередном обращении к жителям региона. Ранее предполагалось, что режим будет действовать до 15 апреля.

«Предстоящие две недели по нашим прогнозам будут самыми сложными и решающими. Напомню о 2,5 тыс. жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике проявления», - пояснил губернатор.

По данным на вечер 13 апреля, в Томской области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Четыре из них – вчера. При этом трое больных уже выздоровело.

Как отметил Сергей Жвачкин, около 350 томичей еще находятся за границей и вернутся в ближайшее время.

Фото: официальный портал Томска