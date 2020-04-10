Томь очистилась ото льда

Река Томь вскрылась на всем своем протяжении. Паводковая обстановка остается стабильной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уровни воды на гидропостах значительно ниже опасных отметок, угрозы подтопления населенных пунктов нет», - оценили ситуацию в главном управлении МЧС по Томской области.

За сутки ледоход на Томи прошел более 55 км. На реке Оби кромка ледостава находится в районе деревни Астраханцево Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в Шегарском районе.

О начале ледохода на Оби в черте Томской области Sibnovosti.ru сообщали 6 апреля.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области