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Томь очистилась ото льда

Главная Общество
Томск
15:58 10 Апреля 2020
лед, река, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Река Томь вскрылась на всем своем протяжении. Паводковая обстановка остается стабильной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уровни воды на гидропостах значительно ниже опасных отметок, угрозы подтопления населенных пунктов нет», - оценили ситуацию в главном управлении МЧС по Томской области.

За сутки ледоход на Томи прошел более 55 км. На реке Оби кромка ледостава находится в районе деревни Астраханцево Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в Шегарском районе.

О начале ледохода на Оби в черте Томской области Sibnovosti.ru сообщали 6 апреля.  

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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