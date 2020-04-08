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Томичам показалось НЛО

Главная Общество
Томск
12:22 8 Апреля 2020
видео, университет, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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Очевидцы сделал видеозапись НЛО в небе над Томском. Запись изучают ученые и выпускники Томского государственного университета (ТГУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Видеоролик был размещен в соцсетях. На нем можно разглядеть три светящихся объекта, которые двигаются синхронно по кругу. По данным автора видео, запись была сделана 6 апреля с парковки у одного из торгово-развлекательных центров.

По словам доцента кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета ТГУ Татьяны Галушиной, определить природу объектов пока не удалось.

«Основная версия - что-то подсвечено Солнцем. Это могут быть шарики, бумажные фонарики или даже квадрокоптеры. Но не исключена вероятность монтажа или бликов на камере», - приводит ее слова «Интерфакс-Сибирь».

По ее мнению, объекты двигаются синхронно, благодаря ветру.

Фото: youtube.com

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