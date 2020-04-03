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Томичей попросили отложить дрели до лучших времен

Главная Общество
Томск
17:03 3 Апреля 2020
жалоба, обращение, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Томска призвала не заниматься шумным домашним ремонтом, пока горожане находятся на самоизоляции. Об обращении городских властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Призыв муниципальных властей вызван большим количеством жалоб, поступающих от горожан. В первую очередь, от пожилых.

«В период самоизоляции некоторые жители многоквартирных домов проводят ремонт. Из-за шума страдают не только люди старшего возраста, но и семьи с маленькими детьми, которые не могут выйти на улицу», - говорится в сообщении на официальном портале Томска.

Сегодня томский губернатор Сергей Жвачкин продлил действие режима самоизоляции в регионе до 15 апреля.

Фото: pixabay.com

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