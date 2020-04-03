Томичей попросили отложить дрели до лучших времен

Мэрия Томска призвала не заниматься шумным домашним ремонтом, пока горожане находятся на самоизоляции. Об обращении городских властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Призыв муниципальных властей вызван большим количеством жалоб, поступающих от горожан. В первую очередь, от пожилых.

«В период самоизоляции некоторые жители многоквартирных домов проводят ремонт. Из-за шума страдают не только люди старшего возраста, но и семьи с маленькими детьми, которые не могут выйти на улицу», - говорится в сообщении на официальном портале Томска.

Сегодня томский губернатор Сергей Жвачкин продлил действие режима самоизоляции в регионе до 15 апреля.

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