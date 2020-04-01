Для томских свадеб достаточно одних молодоженов

В Томской области ужесточены правила поведения свадебных церемоний. В апреле и мае они будут проходить в исключительных случаях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Запланированные на два последних месяца 2020 года свадебные церемонии томские ЗАГСы рекомендуют перенести на срок после 1 июня. Как разъясняется на официальном интернет-портале администрации региона, для этого необходимо отправить заявление на электронную почту территориального отдела ЗАГС с указанием своего номера телефона и дождаться обратного звонка специалистов.

«Если дату свадьбы перенести невозможно, государственная регистрация брака будет проходить только в присутствии молодоженов - без приглашенных гостей», - уточняет пресс-служба обладминистрации.

Как писали Sibnovosti.ru, неделю назад уже вводились ограничения при проведении свадебных церемоний. Но тогда речь шла о том, что число их участников не должно превышать 10 человек.

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