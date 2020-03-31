В Томском госуниверситете готовы провести летнюю сессию онлайн

Томский государственный университет (ТГУ) готовится провести летнюю студенческую сессию онлайн. Из-за угрозы распространения коронавируса все томские вузы с 18 марта были переведены на дистанционное обучение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В вузе утверждают, что технически готовы к такой организации сессии.

«Основным камнем преткновения становится вопрос списывания. Насколько самостоятельно … студент будет готовиться к ответу на вопросы экзамена или зачета. Но здесь технический прогресс тоже не стоит на месте. Существуют специальные системы…, которые позволят дистанционно с использованием алгоритмов технического зрения наблюдать за поведением студента во время экзамена или зачета и фиксировать нарушения, которые он допускает», - рассказал в эфире «Радио Сибирь» заведующий лабораторией компьютерных средств обучения Института дистанционного образования ТГУ Артем Фещенко.

Пока предполагается, что дистанционные занятия в томских вузах продлятся до конца апреля. Ожидается, что из-за коронавируса начало приемной кампании 2020 года перенесут на более поздний срок.

Фото: сайт Томского государственного университета