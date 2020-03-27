Регистрация брака в Томске: больше десяти на собираться!

Присутствовать на торжественной регистрации брака в Томской области в ближайшие дни смогут не более 10 человек. Причем, в это число входят и сотрудники ЗАГСов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Это одно из правил работы данных учреждений, которые вводятся с 30 марта по 4 апреля. Ограничения ввели из-за распространения вирусных инфекций. Молодожены могут перенести бракосочетания на более поздний срок, а новые заявления пока будут приниматься только через портал госуслуг.

«Государственная регистрация расторжения брака на предстоящей неделе (с 30 марта) будет проводиться только для тех, кто подавал заявление заранее», - отмечает также официальный интернет-портал администрации Томской области.

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