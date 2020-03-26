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Дистанционное обучение в вузах Томска продлено до 30 апреля

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Томск
21:33 26 Марта 2020
общество, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Совет ректоров вузов Томской области принял решение продлить дистанционное обучение студентов до 30 апреля. Меру признали эффективной для предотвращения распространения коронавируса. Томские студенты учатся удаленно с 17 марта. На такой формат работы перешли ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ и СибГМУ.

«Коллегиально обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в штатном режиме в регионе, мы решили, тем не менее, что пока нет оснований для того, чтобы отменять существующие меры. Эта профилактика сегодня способствует нераспространению инфекции. Ректоры, обсудив эту историю, приняли решение о продлении режима дистанционного обучения по 30 апреля», — сообщил ТВ-2 ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ожидается, что из-за коронавируса начало приемной кампании-2020 перенесут на более поздний срок. В Томске вузы готовятся к возможному проведению вступительных экзаменов в режиме онлайн.

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