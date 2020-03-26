Дистанционное обучение в вузах Томска продлено до 30 апреля

Совет ректоров вузов Томской области принял решение продлить дистанционное обучение студентов до 30 апреля. Меру признали эффективной для предотвращения распространения коронавируса. Томские студенты учатся удаленно с 17 марта. На такой формат работы перешли ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ и СибГМУ.

«Коллегиально обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в штатном режиме в регионе, мы решили, тем не менее, что пока нет оснований для того, чтобы отменять существующие меры. Эта профилактика сегодня способствует нераспространению инфекции. Ректоры, обсудив эту историю, приняли решение о продлении режима дистанционного обучения по 30 апреля», — сообщил ТВ-2 ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ожидается, что из-за коронавируса начало приемной кампании-2020 перенесут на более поздний срок. В Томске вузы готовятся к возможному проведению вступительных экзаменов в режиме онлайн.