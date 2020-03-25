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Ученые ТГУ представили список растений для озеленения Томска

Главная Общество
Томск
19:00 25 Марта 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета представили список растений наилучшим образом подходящих для озеленения улиц Томска. В перечне рекомендованных 146 видов деревьев и кустарников. Это барбарис, береза, боярышник, ива, ель, дуб, клен, бузина, жимолость, вяз, тополь, туя, рябина, сирень, черемуха, кизильник, курильский чай, таволга, роза, груша и другие. Теперь озеленять город буду согласно этим рекомендациям.

«Предложенный учеными ТГУ список разработан с учетом климатических характеристик региона, ландшафтных особенностей Томска, с учетом плотности застройки и транспортной инфраструктуры», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Ранее была представлена новая концепция озеленения города, которая предполагает трехуровневую высадку растений - первые саженцы по новой схеме посадили осенью 2019 года. В 2020 году на озеленение городских территорий выделено 157 млн рублей.

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