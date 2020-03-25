«Кетский острог» в Томской области берут под охрану

В Томской области утверждены границы и режим использования земель «Кетского острога». Статус памятника археологии позволит сохранить то, что осталось от одного из первых русских поселений на территории региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Точное месторасположение крепости археологи Томского государственного университета установили в прошлом году. Острог находился на территории Колпашевского района. Здесь было сделано около 250 находок, в числе которых топор, ножи, наконечники стрел и др.

Как выяснилось крепость, впервые заложенная в 1596 году, была перенесена на данное место в 1620-х годах. До этого здесь, предположительно, находилось поселение селькупов.

«Обнаружение объекта позволит продвинуться в исследовании материальной культуры и образа жизни первых русских поселенцев Нарымского края. Это также даст возможность более подробно изучить их взаимодействие с местным населением, прежде всего с селькупами», - приводит официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной.

Фото: сайт Томского государственного университета