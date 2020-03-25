Томские дайверы выбираются из Египта

В Россию из Египта вернулось большинство дайверов томского клуба Ultra Dive. Ранее они не могли покинуть Египет из-за ограничения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Да (долетели до Москвы). Мы сами (выбрались), окольными путями. Через Могилев, Минск в Москву», - сказал ТАСС один из членов клуба Владимир Копасов.

По данным информагентства, 15 дайверов из Томска, которые около недели провели в открытом море на яхте без связи, не смогли вылететь из Египта из-за отмены их рейса турецкой авиакомпанией Pegasus. Они обратились в российское консульство и были включены в список нуждающихся в содействии вывозу, однако не получили информации о вывозе и нашли возможность выбраться из Египта самостоятельно. Ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, принятые в Белоруссии, менее строги, чем в России и многих других государствах.

В настоящее время в этой стране находится около 2 тыс. россиян.

Фото: страница клуба Ultra Dive в соцсети Facebook