На томском проспекте Ленина появятся липы и кустарники

В Томске представлен проект озеленения участка проспекта Ленина в центре города. Его подготовило ООО «Зеленстрой», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об участке проспекта от Лагерного сада до пл. Новособорной. Здесь, в частности, предлагается посадить 185 саженцев липы, что составит 17% от общего количества деревьев. Восстановление газонов запланировано на площади 21,4 тыс. кв. м с использованием рулонной дернины.

«В связи с повышением автомобилизации населения более актуальным становится вопрос создания комфортных условий для пешеходов, их защита от пыли и газа. Для этого в проект включены дополнительные посадки 616 высоких декоративных кустарников на газонных полосах между проезжей частью и тротуаром, которые станут дополнительным барьером между пешеходами и автомобилями», - отмечается также на официальном портале Томска.

В озеленении будут использованы различные виды цветущих кустарников. В их числе, роза морщинистая, рябинник рябинолистный, трескун амурский, дерен белый и др.

Как сообщали Sibnovosti.ru, всего в этом году в Томске высадят 17 тыс. деревьев и кустарников, на 30 тыс. кв. м высадят газон.

Фото: официальный портал Томска