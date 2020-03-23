Томским кинотеатрам рекомендовано приостановить работу

Власти рекомендовали частным кинотеатрам в Томске приостановить работу в связи с пандемией коронавируса. С прошлой недели в области закрыты муниципальные учреждения культуры – отменены концерты, выставки и спектакли. Приостановить демонстрацию фильмов с 23 марта коммерческим кинотеатрам рекомендует приказ Минкультуры России.

Отметим, что в условиях карантина учреждения культуры Томска переходят на работу в режиме онлайн. Так, в сети состоялась прямая трансляция концерта Томского Академического симфонического оркестра «В жанре поэмы» - его посмотрели около тысячи человек из разных стран мира.

В среду, 25 марта, Томская филармония организует онлайн-трансляцию концерта «Органный мир. Италия-Германия-Голландия-Франция». Начало в 19:00.