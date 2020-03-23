В Томске появится вторая лаборатория для анализов на коронавирус

В Томске готовится к открытию вторая лаборатория для анализов на коронавирус, сообщает «Радио Сибирь».

Как рассказал журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора региона Андрей Рудиков, в настоящее время этот анализ выполняется только в лаборатории вирусологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области.

При этом сдать анализ можно только по эпидемиологическим показаниям. При этом томичи не могут самостоятельно ни бесплатно, ни платно обследоваться на коронавирус.

В Томске на сегодняшний день подтвержден один случай заражения коронавирусом.