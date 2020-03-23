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В Томске появится вторая лаборатория для анализов на коронавирус

Главная Общество
Томск
13:07 23 Марта 2020
вирус, медицина, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске готовится к открытию вторая лаборатория для анализов на коронавирус, сообщает «Радио Сибирь».

Как рассказал журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора региона Андрей Рудиков, в настоящее время этот анализ выполняется только в лаборатории вирусологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области.

При этом сдать анализ можно только по эпидемиологическим показаниям. При этом томичи не могут самостоятельно ни бесплатно, ни платно обследоваться на коронавирус.

В Томске на сегодняшний день подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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