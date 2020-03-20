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В Томске закупят 80 новых автобусов для работы на пригородных маршрутах

Главная Общество
Томск
17:10 20 Марта 2020
общество, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томские власти закупают новые автобусы для работы на пригородных маршрутах. На эти цели выделено 600 млн рублей. С 1 июля горадминистрация намерена открыть новое автотранспортное предприятие «Томская пассажирская компания», которое займется межмуниципальными перевозками, сообщает РИА Томск.

«Губернатором принято решение о создании государственной организации, которая приобретет порядка 80 автобусов и будет обеспечивать в рамках конкурсных процедур перевозку пассажиров на территории Томской области. Новое предприятие войдет в холдинг с «Томскавтотрансом», у которого на балансе находится автовокзал и гаражные боксы со специальным оборудованием, чтобы ремонтировать автобусы»,- сообщил заместитель губернатора Игорь Шатурный.

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