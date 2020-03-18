Томским охотникам разрешили отстрелить 944 медведя

В Томской области с 21 марта стартует сезон охоты на бурого медведя. Этой весной власти разрешили охотникам отстрелить 944 особи. В регионе обитает более 9,5 тысячи медведей – это больше оптимальной численности в 1,3-1,4 раза. Летом и осенью томичам давали возможность отстрелить 915 косолапых.

По словам, заместителя начальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Константина Осадчего, перед охотой необходимо обратиться в департамент охотничьего и рыбного хозяйства с заявлением, а также предоставить охотничий билет, уплатить госпошлину в размере 650 рублей и сбор за пользование объектами животного мира в размере 3 тысяч рублей.

Весенний сезон охоты продлится до 19 мая.