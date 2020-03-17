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Ледоход пустят в обход основного русла Томи

Главная Общество
Томск
09:01 17 Марта 2020
лед, река, взрыв
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в первой половине дня на Томи в Томской области будут взрывать лед. Работы пройдут в районе села Батурино Томского района региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цель взрывов - ослабить ледовое поле реки в месте повышенного заторообразования. В результате предполагается проложить ледоходу маршрут в обход основного русла Томи по более прямому участку - через протоку Светлую.

По данным официального интернет-портала администрации Томской области, будет осуществлен подрыв двух 600-метровых участков льда. Взрывы будут звучать с 11:00 с промежутком в 10-20 минут.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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