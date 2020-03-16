Greenpeace включил Томск в число лидеров по раздельному сбору мусора

Томск оказался в первой десятке рейтинга Greenpeace по раздельному сбору мусора. Эксперты оценили доступность сортировки отходов для жителей в 171 городе России с населением от 100 тысяч человек. Учитывалось соотношение числа жителей и стационарных площадок для сбора вторсырья.

Томск занял девятое место в рейтинге городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек, где раздельный сбор мусора организован удобно для жителей.



В первой тройке рейтинга оказались Пенза, Оренбург и Набережные Челны. В первую десятку также попали Барнаул и Кемерово.



По данным Greenpeace только в Балашихи и Таганроге показатель доступности раздельного сбора мусора достиг 100 %.