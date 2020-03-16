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Greenpeace включил Томск в число лидеров по раздельному сбору мусора

Главная Общество
Томск
17:02 16 Марта 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томск оказался в первой десятке рейтинга Greenpeace по раздельному сбору мусора. Эксперты оценили доступность сортировки отходов для жителей в 171 городе России с населением от 100 тысяч человек. Учитывалось соотношение числа жителей и стационарных площадок для сбора вторсырья.

Томск занял девятое место в рейтинге городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек, где раздельный сбор мусора организован удобно для жителей.

В первой тройке рейтинга оказались Пенза, Оренбург и Набережные Челны. В первую десятку также попали Барнаул и Кемерово.

По данным Greenpeace только в Балашихи и Таганроге показатель доступности раздельного сбора мусора достиг 100 %.

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