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Для победы в томской «Народной рыбалке» хватило 1,2 кг рыбы

Главная Общество
Томск
14:35 16 Марта 2020
рыбалка, фестиваль, победители
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области прошел традиционный фестиваль «Народная рыбалка». Любители подледной ловли соревновались 14 марта на озере Родниковом в Шегарском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главным триумфатором фестиваля стал томич Антон Трофимов. Его улов потянул на 1,2 кг. Победитель получил главный приз - лодку ПВХ с мотором.

Соревнования, по данным официального интернет-портала администрации Томской области, проходили в нескольких номинациях. Так, первое место среди семейных команд, наловив 356 гр рыбы, занял Першины из Томска. Самой удачливой среди женщин оказалась Марина Маслова из Чажемто (721 гр).

В общей сложности для участия в «Народной рыбалке – 2000) заявилось около тысячи человек.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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