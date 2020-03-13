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На реках Томской области пилят и взрывают лед

Главная Общество
Томск
13:58 13 Марта 2020
лед, река, взрыв
Автор: Sibnovosti.ru
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На Оби в Томской области начали взрывать лед. Это должно предупредить образование заторов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ледовзрывные работы проходят в районе деревни Тискино Колпашевского района. Специалисты кемеровской компании «Кузбасспецвзрыв» подготовили две параллельные взрывные полосы на участке примерно в 1 км.

Кроме того, по данным пресс-службы администрации Томской области, на Томи идут ледорезные работы. Сегодня новосибирская компания «Финэксперт» завершит пиление трехкилометрового участка льда у острова Чернильщиковский. Завтра работы стартуют в черте областного центра от Северного моста до острова Собачий, затем продолжатся в районе Боярских островов. В общей сложности предстоит пропилить около 30 км ледового поля.

Ледовзрывные работы на Томи пройдут 17 марта в районе села Батурино и протоки Светлой.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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