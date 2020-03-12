В Томске выбрали участки для озеленения

В этом году в Томске высадят 17 тыс. деревьев и кустарников, на 30 тыс. кв. м высадят газон. Это несколько меньше, чем в 2019 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах озеленения сегодня рассказал томичам вице-мэр по благоустройству Вячеслав Черноус. По его данным, в них предварительно включены площадь Жукова по ул. 79-й Гвардейской Дивизии и участок проспекта Ленина от Лагерного сада до Новособорной площади. В первом случае предполагается отремонтировать газон, высадить живую изгородь и разбить цветник. Во втором, помимо прочего, появятся композиции из кустарников и камней, высадят крупномерные деревья.

«… В муниципальные контракты этого года включены ряд обязательных условий, касающихся сроков предоставления саженцев от момента извлечения из питомника до посадки, состояние крон и корневой системы, физического состояния, размера саженцев, количества стволов и пр. Подрядчик обязан обеспечить приживаемость саженцев деревьев и кустарников, поставляемых с посадкой силами подрядчика, не менее 90%. В случае, если гибель саженцев превышает 10%, подрядчик осуществляет замену погибших саженцев за свой счет», - отмечает официальный портал Томска.

В 2019 году в Томске было высажено более 18 тыс. деревьев и кустарников, восстановлено порядка 50 тыс. кв. м газонов.

Фото: официальный портал Томска