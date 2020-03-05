5 марта
Томск
погода -1 °C
66.19
 
€ 73.68
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Ко Дню Победы улицы Томска украсит иллюминация

Главная Общество
Томск
17:35 5 Марта 2020
общество, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Иллюминация с символикой 9 мая украсит улицы Томска к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Подсветку смонтируют на шести улицах – городские власти выделили на эти цели 5 млн рублей. Н улицах Елизаровых, Балтийская, Осенняя, Энтузиастов, Клюева и Ленина появятся световые консоли и перетяги с элементы в виде пламени и Вечного огня. Всего рабочие установят 150 консолей и 118 опор с неоновыми лентами.

«В прошлом году специалисты Томского электромеханического завода изготовили новый декоративный элемент горелки Вечного огня – стальную накладку в виде красной звезды. Она была установлена перед празднованием Дня Победы. В этом году мы решили украсить улицы Томска новыми элементами праздничной иллюминации и в числе предложенных эскизов остановились на вечном огне», – отметил глава Томска Иван Кляйн.

Также ко Дню Победы на улицах города, которые носят имена Героев Советского Союза, будут установлены 2,5-метровые памятные знаки «Звезды героев».

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томске судебные приставы ликвидировали свалку автомобилей

В Томске судебные приставы ликвидировали свалку автомобилей

4 Марта 2020 г.
Во дворе жилого дома ее организовал местный житель
Новости Томска: В Томске увеличен размер компенсаций за частные детсады

В Томске увеличен размер компенсаций за частные детсады

4 Марта 2020 г.
Родители будут получать по четыре тысячи рублей
Новости Томска: Томичей просят поделиться фотографиями и семейными письмами военных лет

Томичей просят поделиться фотографиями и семейными письмами военных лет

3 Марта 2020 г.
Конкурс фотоисторий проводит областное правительство
Новости Томска: Томичи не получили деньги за отмененные из-за коронавируса туры в Китай

Томичи не получили деньги за отмененные из-за коронавируса туры в Китай

3 Марта 2020 г.
Сроки выплат затягиваются из-за отсутствия выплат со стороны федерального туроператора «Русь-тур»
Новости Томска: Глава Томска записал в «Меценаты года» свою жену

Глава Томска записал в «Меценаты года» свою жену

3 Марта 2020 г.
Галина Кляйн является гендиректором компании
Новости Томска: В Томске введут транспортные карты для оплаты проезда в маршрутках

В Томске введут транспортные карты для оплаты проезда в маршрутках

28 Февраля 2020 г.
Новая система заработает к осени 2020 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Усадьба Гадаловых в Томске получила статус памятника регионального значения

Усадьба Гадаловых в Томске получила статус памятника регионального значения

4 Марта 2020 г.
В ансамбль входят несколько зданий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19