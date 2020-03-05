Ко Дню Победы улицы Томска украсит иллюминация

Иллюминация с символикой 9 мая украсит улицы Томска к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Подсветку смонтируют на шести улицах – городские власти выделили на эти цели 5 млн рублей. Н улицах Елизаровых, Балтийская, Осенняя, Энтузиастов, Клюева и Ленина появятся световые консоли и перетяги с элементы в виде пламени и Вечного огня. Всего рабочие установят 150 консолей и 118 опор с неоновыми лентами.

«В прошлом году специалисты Томского электромеханического завода изготовили новый декоративный элемент горелки Вечного огня – стальную накладку в виде красной звезды. Она была установлена перед празднованием Дня Победы. В этом году мы решили украсить улицы Томска новыми элементами праздничной иллюминации и в числе предложенных эскизов остановились на вечном огне», – отметил глава Томска Иван Кляйн.

Также ко Дню Победы на улицах города, которые носят имена Героев Советского Союза, будут установлены 2,5-метровые памятные знаки «Звезды героев».