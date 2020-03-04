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В Томске судебные приставы ликвидировали свалку автомобилей

Главная Общество
Томск
16:40 4 Марта 2020
автомобиль, город, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске судебные приставы ликвидировали свалку автомобилей, которую организовал пенсионер во дворе жилого дома на пересечении улиц Учебная и Вершинина. В течение нескольких лет мужчина складировал автохлам под окнами – набралось девять машин.

Соседи жаловались, что ржавые автомобили захламляют территорию и занимают парковочные места. Также людей настораживала близость автосвалки к газораспределительной установке.

В итоге собственник соседнего здания - Томский политехнический университет – подал на пенсионера в суд. Его обязали ликвидировать свалку, но мужчина никаких действий не предпринимал. Тогда судебные приставы совместно с районной администрацией и управляющей компанией самостоятельно избавили соседей коллекционера автохлама от старой техники. Томичу придется заплатить штрафы в размере 17 тысяч рублей.

Фото: Вести-Томск

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