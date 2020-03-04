В Томске увеличен размер компенсаций за частные детсады

В Томске вырастут компенсации за частные детсады и группы присмотра. Теперь родители, которые из-за отсутствия муниципального сада вынуждены водить малышей в частые учреждения, будут получать ежемесячно по четыре тысячи рублей – на тысячу рублей больше прежнего. Томичи, дети которых посещают группы присмотра, получат 2 тысячи рублей вместо нынешних 1710 рублей.

Кроме того, томские власти расширили список детских садов, которые могут участвовать в программе по предоставлению компенсаций.

«У нас выявлено дополнительно 26 организаций, которые оказывают услуги по организации групп присмотра и ухода. У этих организаций нет лицензий, и потому родители, которые отдавали туда детей, не получали компенсаций. Теперь мы это ограничение снимаем. Компенсация составит до 2 тысяч рублей на ребенка. А в лицензированном частном саду эта сумма вырастет до 4 тысяч рублей на одного ребенка», - цитирует РИА Томск спикера Думы Сергея Панова.

Отметим, что в Томске 12 частных садов имеют лицензию на образовательную деятельность. До 2022 года по нацпроекту «Демография» в областном центре будут построены 10 детских садов на 2200 мест.