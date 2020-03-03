Томичей просят поделиться фотографиями и семейными письмами военных лет

Департамент ЗАГС Томской области принимает заявки на конкурс фотоисторий «Великая любовь Великой войны». К 75-ой годовщине Победы томичей просят поделиться семейными фотоархивами и письмами, которые их родные писали своим любимым в годы Великой Отечественной Войны. Конкурс предусматривает несколько номинаций – «Любовь сильнее военных преград», «Свадьба в гимнастерке», «Семья, рожденная в тылу» и «Письмо семье с фронта».

Фотографии и письма супругов просят направлять с описанием их истории до 10 апреля по адресу z-pravo5@tomsk.gov.ru. В письме необходимо указать свои ФИО, дату рождения, адрес, контактный телефон.

Итоги конкурса подведут до 25 апреля. Победители получат дипломы в торжественной обстановке.