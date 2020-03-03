Томичи не получили деньги за отмененные из-за коронавируса туры в Китай

Как сообщили в Ассоциации турагентств Томска, местные туристические компании до сих пор не выплатили клиентам деньги за февральские туры в КНР.

Сроки выплат затягиваются из-за отсутствия выплат со стороны федерального туроператора «Русь-тур», сообщает «Радио Сибирь».

Всего в феврале из Томска были отменены четыре рейса в Китай. По данным Ассоцииации туроператора, это примерно 800 человек, которые ждут возврата. Туроператор предлагает три варианта для тех, кто отказался от февральских туров в Китай: перенести тур на осень, на лето или ждать возврата полной стоимости тура.

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