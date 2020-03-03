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Глава Томска записал в «Меценаты года» свою жену

Главная Общество
Томск
10:55 3 Марта 2020
общество, награда
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Томска Иван Кляйн накануне вручил награды «Меценат года» и «Меценат Томска» 18 бизнесменам и руководителям компаний. В их числе оказалась и супруга мэра Галина Кляйн, которая является гендиректором ОАО «Томское пиво». 

В городской администрации отметили, что в список томских меценатов также попал руководитель ОАО «Востокгазпром» Виталий Кутепов. 

«Наградами различной степени были удостоены руководители ООО «Газпромнефть-Восток», АО «Транснефть-Центральная Сибирь», ПАО «Томская распределительная компания» и другие организаций», - пояснили в мэрии. 

По данным «Интерфакс-Сибирь», Галина Кляйн стала гендиректором Томского пивоваренного завода в 2013 году - после избрания супруга мэром Томска. Тогда же Иван Кляйн передал супруге контрольный пакет акций компании в доверительное управление. Всего семье томского градоначальника принадлежит 90,85% акций предприятия.

Фото: admin.tomsk.ru

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