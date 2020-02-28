В Томске введут транспортные карты для оплаты проезда в маршрутках

Власти Томска намерены ввести оплату проезда по транспортным картам в автобусах, трамваях и троллейбусах. Новая система должна заработать к осени 2020 года, сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Владимир Брюханцев. Карта будет фиксировать факт проезда пассажира на любом виде транспорта. В перспективе – власти планируют обеспечить пересадку из одного автобуса в другой без дополнительной оплаты для держателей транспортных карт.

«В настоящее время есть задача обеспечить возможность безналичного расчета в маршрутном транспорте и стопроцентный учет пассажиров. На втором этапе мэр ставит нам задачу перейти на любого вида специализированные транспортные карты, наподобие московской «Тройки». Пока я не могу сказать, будет это 1 июля или 1 августа, но в этом году мы это сделаем», - пообещал Брюханцев.

Пока в Томске существуют сложности с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. По словам Брюханцеа, терминалы для приема карт уже закуплены, но водители пока отказываются принимать их из-за технических сложностей.