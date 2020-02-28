Туроператор затягивает с выплатой компенсаций томичам за отмененные туры в Китай

Туристы из Томска не могут дождаться компенсаций за отмененные из-за коронавируса туры в Китай. По данным руководителя Ассоциации турагентств Томска Ольги Севостьяновой, в феврале на остров Хайнань планировали отправиться 800 человек. Никому из них туроператор «Русь-тур» пока не вернул уплаченные за путевки деньги. При этом по стране выплаты за отмененные туры уже начались.

«Мы написали письмо туроператору с просьбой вернуть деньги. Есть проблема со сроками выплат, потому что туроператор перевел деньги Китаю за туры и обратно пока не получил. Но причин для паники нет, туроператор продлил свою финансовую гарантию на следующий год», - сообщила РИА Томск Ольга Севостьянова.

В Ассоциации турагентств рекомендовали туристам пока не торопиться с возвращением путевок на весну – авиасообщение с Китаем отменено до 1 марта, поэтому стоит дождаться официальной отмены рейсов, чтобы избежать штрафных санкций и вернуть полную стоимость путевок.