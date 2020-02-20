На въездах в Томск могут разместить шумовые полосы

В этом году на автодорогах Томска могут появиться первые шумовые полосы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это вид дорожной разметки, при проезде по которой возникает звук, указывающий на превышение скоростного режима.

Мэр Иван Кляйн поручил городскому департаменту дорожной деятельности и благоустройства определить места, где такая разметка может быть размещена в первую очередь. В качестве приоритетных рассматривается участки на въездах в Томск на Богашевском и Иркутском трактах.

«В случае положительного решения полосы из термопластика высотой 5-10 мм нанесет подрядчик городской администрации. В будущем специалисты оценят эффективность такого метода и примут решение о его целесообразности на других улицах Томска, в частности, вблизи социальных учреждений», - отмечает официальный портал города.

Размещение шумовых полос также предстоит согласовать с ГИБДД.

Фото: официальный портал Томска