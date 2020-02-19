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Томичей предупредили о раннем паводке

Главная Общество
Томск
18:10 19 Февраля 2020
лед, река, паводок
Автор: Sibnovosti.ru
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Паводок на Томи в границах Томской области может начаться раньше, чем обычно. Прогноз специалисты делают, основываясь на погодных условиях этой зимы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Из-за аномально теплой погоды толщина льда на реке оказалась существенно меньше показателей прошлых лет. Прогноз, данный директором «Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр» Виктором Льготиным, приводит «Радио Сибирь». Средняя толщина льда на реке в середине февраля составляет 53-55 см.

До 1 марта планируется провести работы по исследованию ледового покрова. По их результатам будут даны рекомендации по проведению противопаводковых мероприятий.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за теплой погоды значительно медленнее, чем обычно, проходит ледостав и на озере Байкал.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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