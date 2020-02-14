Роспотребназдзор ввел запрет на массовые мероприятия в Томске

В Томской области введен запрет на проведение массовых и культурных мероприятий. Советующее постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина в связи с началом эпидемии гриппа и ОРВИ.

Эпидемический порог превышен в Томске, Кожевниковском и Колпашевском районе. Еще в 11 районах области заболеваемость постоянно растет. Число госпитализированных с симптомами гриппа и ОРВИ увеличилось почти в полтора раза.

В Томской области закрыты 5 школ и 7 детских садов. Медики советуют жителям в целях профилактики чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей.