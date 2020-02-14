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Роспотребназдзор ввел запрет на массовые мероприятия в Томске

Главная Общество
Томск
17:51 14 Февраля 2020
общество, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Томской области введен запрет на проведение массовых и культурных мероприятий. Советующее постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина в связи с началом эпидемии гриппа и ОРВИ.

Эпидемический порог превышен в Томске, Кожевниковском и Колпашевском районе. Еще в 11 районах области заболеваемость постоянно растет. Число госпитализированных с симптомами гриппа и ОРВИ увеличилось почти в полтора раза.

В Томской области закрыты 5 школ и 7 детских садов. Медики советуют жителям в целях профилактики чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей.

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