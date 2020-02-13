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В Томске разработан дресс-код для преподавателей колледжей и техникумов

Главная Общество
Томск
17:15 13 Февраля 2020
общество, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Департамент профессионального образования Томской области разработал дресс-код для преподавателей колледжей и техникумов. Учебные учреждения получили рекомендации по форме одежды для педагогов после жалоб учеников на их внешний вид, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Теперь сотрудников официально известили, что нельзя ходить на работу в джинсах и мини-юбках, а также с глубоким декольте.

«Недопустимо находиться на рабочем месте в майках, сарафанах, джинсах, мини-юбках, прозрачной одежде, с открытыми плечами и глубокими вырезами, спортивной и прогулочной обуви. Даже в летнее время года нежелательно носить на работу сабо, сандалии, сланцы», – указано в письме из департамента.

В ведомстве пояснили, что соблюдение дресс-кода необходимо для повышения престижа преподавателей.

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