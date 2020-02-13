В томском следственном управлении СКР пройдет служебная проверка

Руководство СКР назначило комплексную служебную проверку следственного управления ведомства по Томской области. Такое решение было принято по результатам личного приема граждан, который провел в Москве председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Жительница из Томской области обратилась к председателю СК России по вопросам несогласия с решениями, принятыми судом по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ее мужа, а также непривлечением к уголовной ответственности сотрудников Гостехнадзора, поставивших на регистрационный учет технику», - говорится в сообщении СКР.

Как уточняет информагентство «Интерфакс-Сибирь», в 2014 году семья этой женщины приобрела трактор. Позже выяснилось, что техника неисправна, а документы поддельные. Но вернуть деньги за технику она так и не смогла. Во время одиночного пикета томичка подожгла плакат у здания следственного управления СКР по Томской области, в результате чего получила ожоги.

По данным СКР, служебная проверка назначена также в отношении руководителя областного главка ведомства.

Фото: сайт следственного комитета России