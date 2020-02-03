На томском озере Беленькое создадут природный парк

У томского озера Беленькое может быть создан парк. С таким предложением к городским властям обратились частные предприниматели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о благоустройстве территории в селе Тимирязевское. Инициаторами формирования природного парка выступила семья Александра и Светланы Беликовых.

«Важно сохранить и сберечь эту уникальную природную территорию для следующих поколений. На наш взгляд, это место привлекательно для развития экологического туризма. Это всего в 5 км от Томска, и сюда могут приезжать организованные группы школьников, чтобы познакомиться с уникальной экосистемой этой территории. Мы готовы вложить в проект собственные финансовые ресурсы и привлечь единомышленников», - приводит комментарий Александра Беликова официальный портал Томска.

В сообщении муниципалитета по итогам встречи предпринимателей с мэром Иваном Кляйном говорится, что глава города поручил создать межведомственную группу, задача которой оказать содействие в реализации этого проекта, определить границы территории будущего экопарка, актуализировать проект очистки озера от донных отложений.

По данным пресс-службы мэрии, Беликовы в настоящее время завершают восстановление исторического деревянного дома на ул. Пушкина,24 в районе Белого озера.

Фото: официальный портал Томск