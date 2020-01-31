В Томске ждут транш «Газпрома» на продолжение работ на Ушайке

Строительство набережной реки Ушайки в Томске продлится еще три-четыре года. О перспективах проведения работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство идет в рамках проекта «Томские набережные». Работы на Ушайке ведутся с 2014 года. Для их продолжения власти Томской области рассчитывают получить от ПАО «Газпром» 500 млн руб.

«У нас скорость такая - порядка 500 млн рублей в год на эти работы. Это самая оптимальная сумма. Решения о финансировании еще нет, мы его ждем. Если с такой скоростью идти, то работы на берегах Ушайки займут еще три-четыре года», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» вице-губернатор Евгений Паршуто.

Напомним, в прошлом году был сдан участок на набережной от здания областной филармонии до Каменного моста. По словам Евгения Паршуто, в 2020 году компания «СПб-гранит» продолжит строительные работы на участках от здания на ул. Ленина,111 до филармонии и вдоль ул. Обруб за Каменным мостом.

Фото: страница администрации Томской области в соцсети Facebook