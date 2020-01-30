30 января
Томск
погода -22 °C
63.04
 
€ 69.42
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Почти 200 деревьев высадят в Томске вместо срубленных при возведении детсада

Главная Общество
Томск
16:59 30 Января 2020
вырубка, посадка, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Подрядчик департамента капстроительства мэрии Томска должен будут высадить около 200 деревьев. Такова компенсация за те деревья, что будут вырублены на ул. Высоцкого,16, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обращение департамента, касающееся предстоящего сноса деревьев, рассмотрела городская ландшафтная комиссия. Вырубка будет необходима в ходе строительства детского сада на 145 мест. Всего предполагается срубить 71 дерево, включая 59 сосен.

«Ландшафтная комиссия согласовала снос указанного числа деревьев с обязательным условием проведения компенсационных посадок. Так, подрядчик департамента капитального строительства обязан высадить весной 2021 года на прилегающей к будущему детского саду территории по ул. Высоцкого,16 36 деревьев лиственных пород и 177 хвойников высотой не менее 2,5 м», - сообщил о принятом решении официальный портал Томска.

По правилам компенсационных посадок, вместо одного снесенного дерева заявитель обязан высадить три.

Фото: официальный портал Томска

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Цикл программ ко Дню студента на «Радио Сибирь»

Цикл программ ко Дню студента на «Радио Сибирь»

23 Января 2020 г.
Ведущие обсуждят специальности, о которых мечтают, которые востребованы, конкурентоспособны и хорошо оплачиваются
Новости Томска: Подсветкой Томска займутся нидерландские специалисты

Подсветкой Томска займутся нидерландские специалисты

21 Января 2020 г.
Достигнута договоренность о сотрудничестве с Signify N.V
Новости Томска: Врачей Томского онкодиспансера учат правильно общаться с пациентами

Врачей Томского онкодиспансера учат правильно общаться с пациентами

17 Января 2020 г.
Медикам помогают бороться с профессиональным выгоранием
Новости Томска: В Томском госуниверситете создают оператора мобильной связи

В Томском госуниверситете создают оператора мобильной связи

17 Января 2020 г.
Проект реализуется совместно с Tele2
Новости Томска: Томских водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки

Томских водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки

16 Января 2020 г.
Ожидается метель и резкое понижение температуры
Новости Томска: Праздничная иллюминация в Томске будет работать до 27 января

Праздничная иллюминация в Томске будет работать до 27 января

15 Января 2020 г.
Ледовые городки будут подсвечивать до 20 февраля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Арестована руководитель томского ООО «Грин Вуд»

Арестована руководитель томского ООО «Грин Вуд»

28 Января 2020 г.
Руководителя компании, работники которой погибли на пожаре в Причулымском, задержали в Томске
Новости Томска: Томские «земские» доктора и фельдшеры получат надбавку

Томские «земские» доктора и фельдшеры получат надбавку

29 Января 2020 г.
Больше всего вырастут выплаты для работы на Крайнем Севере
Новости Томска: В Томской области начнется рекультивация мусорного полигона у Новомихайловки

В Томской области начнется рекультивация мусорного полигона у Новомихайловки

28 Января 2020 г.
Регион получит на это федеральные субсидии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19