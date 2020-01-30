Почти 200 деревьев высадят в Томске вместо срубленных при возведении детсада

Подрядчик департамента капстроительства мэрии Томска должен будут высадить около 200 деревьев. Такова компенсация за те деревья, что будут вырублены на ул. Высоцкого,16, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обращение департамента, касающееся предстоящего сноса деревьев, рассмотрела городская ландшафтная комиссия. Вырубка будет необходима в ходе строительства детского сада на 145 мест. Всего предполагается срубить 71 дерево, включая 59 сосен.

«Ландшафтная комиссия согласовала снос указанного числа деревьев с обязательным условием проведения компенсационных посадок. Так, подрядчик департамента капитального строительства обязан высадить весной 2021 года на прилегающей к будущему детского саду территории по ул. Высоцкого,16 36 деревьев лиственных пород и 177 хвойников высотой не менее 2,5 м», - сообщил о принятом решении официальный портал Томска.

По правилам компенсационных посадок, вместо одного снесенного дерева заявитель обязан высадить три.

Фото: официальный портал Томска