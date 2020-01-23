Цикл программ ко Дню студента на «Радио Сибирь»

В эту субботу, 25 января 2020 года, в России будут праздновать Татьянин день – День российского студенчества! К этой дате «Радио Сибирь» подготовило цикл авторских программ «Лучшие вузы страны», в котором ведущие радиостанций будут рассказывать о самых интересных и престижных профессиях, а также о том, где их получить.

Больше века Томск считается городом студентов: в 1878 году именно здесь был основан Томский государственный университет — первое в Российской империи высшее учебное заведение, расположенное восточнее Волги. На сегодняшний день Томск считается старейшим в Сибири крупным образовательным, научным и инновационным центром; единственным городом в России, в уставе которого научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью экономики. В Томске расположены шесть государственных университетов, а каждый восьмой житель – студент.

С 20 по 24 января, в 13:45 и 20:00 в эфире «Радио Сибирь Томск» на частоте 104.6 FM, а 25 января – в 10:00, 14:00, 15:00, 18:00 и 20:00 в эфире радиостанции в Томске и Чите ведущие обсуждают те специальности, о которых мечтают, которые востребованы, конкурентоспособны и хорошо оплачиваются. В проекте «Лучшие вузы страны» можно узнать, куда стоит поступить, чтобы быть спокойным за свое будущее. Как стать космонавтом, где учат на авиаконструктора, какое образование имеют Илон Маск и Артемий Лебедев, о плюсах и минусах столичных вузов, о зарплатах и требованиях к специалистам со стороны крупных мировых компаний – эксклюзивно на «Радио Сибирь Томск»!

Подробности - на официальном сайте и в социальных сетях радиостанции.