Подсветкой Томска займутся нидерландские специалисты

Нидерландская компания Signify N.V займется проектированием архитектурной подсветки Томска. О достигнутой на этот счет договоренности сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перспективы сотрудничества томский вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто обсудил в Москве с заместителем нидерландского посла в России Домиником Кюлингом.

«В частности, мы обговорили возможность проектирования специалистами данной компании архитектурной подсветки центральных зданий Томска в 2020 году. Аналогичный проект сейчас компания Signify разрабатывает для Казани. Таким образом, Томская область может стать вторым регионом России, где будет реализовано такое сотрудничество», - приводит слова томского чиновника официальный интернет-портал обладминистрации.

Signify N.V является подразделением Philips. Компания считается одним из мировых лидеров в области «умного» освещения.

Фото: официальный портал Томска