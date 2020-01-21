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Подсветкой Томска займутся нидерландские специалисты

Главная Общество
Томск
12:10 21 Января 2020
свет, здания, договор
Автор: Sibnovosti.ru
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Нидерландская компания Signify N.V займется проектированием архитектурной подсветки Томска. О достигнутой на этот счет договоренности сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перспективы сотрудничества томский вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто обсудил в Москве с заместителем нидерландского посла в России Домиником Кюлингом.

«В частности, мы обговорили возможность проектирования специалистами данной компании архитектурной подсветки центральных зданий Томска в 2020 году. Аналогичный проект сейчас компания Signify разрабатывает для Казани. Таким образом, Томская область может стать вторым регионом России, где будет реализовано такое сотрудничество», - приводит слова томского чиновника официальный интернет-портал обладминистрации.

Signify N.V является подразделением Philips. Компания считается одним из мировых лидеров в области «умного» освещения.

Фото: официальный портал Томска

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